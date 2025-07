I 40 studenti della Iulm in classe con Mogol | Il mondo in tre minuti di canzone

Milano, 24 luglio 2025 – Quaranta studenti della Iulm a lezione da Mogol: sono partiti ieri all’alba per raggiungere il Cet, il Centro Europeo di Toscolano, fondato dall’autore di canzoni, poeta e produttore discografico nella Tenuta dei Ciclamini, in Umbria. L’ateneo milanese è il primo d’Italia a portare qui la didattica residenziale, offrendo una full immersion di una settimana agli studenti “meritevoli”. E per merito non si intende solo voti e rendimento accademico, ma soprattutto la partecipazione alla vita studentesca e culturale, ai corsi e agli eventi organizzati dall’università . Tra loro c’è Ludovico Caprioli, 22 anni, rappresentante degli studenti in Cda e in prima linea con l’associazione Astra: “È un’esperienza molto interessante e impattante – racconta –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

