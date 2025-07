HyperOS 2.2 continua a diffondersi | ora mancano solo sei dispositivi all’appello

HyperOS 2.2 si aggiorna ed è ora quasi disponibile su tutti i dispositivi Xiaomi: ecco i dispositivi che devono ancora riceverlo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - HyperOS 2.2 continua a diffondersi: ora mancano solo sei dispositivi all’appello

