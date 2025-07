Hulk Hogan | muore a 71 anni l’icona del wrestling

Lutto nel mondo del wrestling. Si è spento, a 71, probabilmente a causa di un infarto, il celebre lottatore Hulk Hogan, nella sua abitazione a Clerawater, in Florida. Nonostante la prontezza dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. CHI ERA HULK HOGAN Terry Eugene Bolleka, questo il suo vero nome, è stato il wrestel professionista più celebre degli anni Ottanta. Una sorta di leggenda per tante generazioni e per il mondo dello sport, portando lo show della Lega WWF(World Wrestling Federation) ad un successo mondiale. Il wrestel dai lunghi capelli ossigenati e baffi biondi, era nato in Georgia l’11 agosto 1953 e debutta nei primi anni 80 raggiungendo la fama con WrestelMania I nel 1985. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Hulk Hogan: muore a 71 anni l’icona del wrestling

AEW: Hulk Hogan nel mirino, Swerve Strickland e Shelton Benjamin non perdonano - Hulk Hogan farebbe meglio a stare lontano dai social per un po’, perché Swerve Strickland non ha intenzione di mollare.

WWE: Addio a Rick Derringer, autore della theme music di Hulk Hogan - L’importanza di una buona musica di ingresso nel wrestling è fondamentale. Soprattutto in questo momento storico, dove in WWE gli autori attuali, i def rebel, sono pesantemente criticati da fan e wrestler, in molti rimpiangono i tempi in cui i brani che introducevano le superstar erano super-riconoscibili, diventando così memorabili.

Terrore tra i fan, Hulk Hogan dato per spacciato, ma è tutto falso - I fan hanno temuto il peggio quando sono circolate voci secondo cui Hulk Hogan sarebbe in fin di vita a causa di complicazioni seguite a un intervento al collo.

