Il mondo del wrestling piange Hulk Hogan, uno dei lottatori più iconici della storia della WWE. Secondo quanto riferito da TMZ Sports, la leggenda del wrestling, 71 anni, si è sentito male nella sua casa a Clearwater, in Florida, ed è poi deceduto in ospedale. Sui social è comparso un video che mostra la polizia e i paramedici che portano via il wrestler in barella da casa sua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hulk Hogan morto: il wrestler portato via in barella da casa