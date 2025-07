Hulk Hogan emergono i primi dettagli sulla morte ecco cosa ha rivelato la polizia

La polizia di Clearwater ha confermato ufficialmente la morte di Hulk Hogan, specificando che il leggendario wrestler è stato trovato mentre stava affrontando un “grave problema medico”. Il maggiore Nate Burnside del dipartimento di polizia di Clearwater ha rilasciato brevi dichiarazioni durante una conferenza stampa televisiva giovedì pomeriggio, senza accettare domande dai media presenti. I dettagli dell’intervento di emergenza. Burnside ha dichiarato: “Poco prima delle 10 di questa mattina, i vigili del fuoco e i soccorritori di Clearwater, insieme al dipartimento di polizia di Clearwater, sono intervenuti in una casa nel blocco 1000 di El Dorado Avenue per una chiamata di natura medica. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Hulk Hogan, emergono i primi dettagli sulla morte, ecco cosa ha rivelato la polizia

In questa notizia si parla di: hulk - hogan - morte - polizia

AEW: Hulk Hogan nel mirino, Swerve Strickland e Shelton Benjamin non perdonano - Hulk Hogan farebbe meglio a stare lontano dai social per un po’, perché Swerve Strickland non ha intenzione di mollare.

WWE: Addio a Rick Derringer, autore della theme music di Hulk Hogan - L’importanza di una buona musica di ingresso nel wrestling è fondamentale. Soprattutto in questo momento storico, dove in WWE gli autori attuali, i def rebel, sono pesantemente criticati da fan e wrestler, in molti rimpiangono i tempi in cui i brani che introducevano le superstar erano super-riconoscibili, diventando così memorabili.

Terrore tra i fan, Hulk Hogan dato per spacciato, ma è tutto falso - I fan hanno temuto il peggio quando sono circolate voci secondo cui Hulk Hogan sarebbe in fin di vita a causa di complicazioni seguite a un intervento al collo.

Secondo quanto appreso da TMZ Sports , la leggenda del wrestling Hulk Hogan è morto all'età di 71 anni. Questa mattina i sanitari si sono recati a casa sua a Clearwater, in Florida, constatando che si trattato di un arresto cardiaco. Vai su Facebook

Morto Hulk Hogan, la leggenda del wrestling aveva 71 anni; Hulk Hogan morto a 71 anni. Leggenda del wrestling, fatale un arresto cardiaco; Morte di Hulk Hogan, le imprese e la carriera dell'icona pop: le immagini.

Hulk Hogan, emergono i primi dettagli sulla morte, ecco cosa ha rivelato la polizia - La polizia di Clearwater ha confermato ufficialmente la morte di Hulk Hogan, specificando che il leggendario wrestler è stato trovato mentre stava affrontando un "grave problema medico". Secondo zonawrestling.net

Morte di Hulk Hogan, le imprese e la carriera dell'icona pop: le immagini - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com