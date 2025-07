Hulk Hogan è morto l' icona del wrestling aveva 71 anni

L'ex wrestler e star della televisione Hulk Hogan, nella mattinata di giovedì 24 luglio 2025, è morto a causa di un infarto. Hulk Hogan è morto all'età di 71 anni a causa di un infarto. A riportare la triste notizia è stato il sito TMZ che ha rivelato come i medici fossero arrivati nella sua casa a Clearwater, in Florida, poche ore fa, senza però riuscire a salvargli la vita. La morte di Hulk Hogan Alcune settimane fa la moglie di Hulk Hogan, Sky, aveva negato che il marito fosse in coma, sostenendo che il marito fosse 'forte' e in forma dopo un'operazione chirurgica al collo a cui si era sottoposto a maggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Hulk Hogan è morto, l'icona del wrestling aveva 71 anni

