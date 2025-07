Hulk Hogan celebrato da Trump | Era un Maga Il video di quando ribaltò Andrè The Giant | 2,36 di altezza per 260 kg

Hulk Hogan, morto oggi a 71 anni, ha scritto la storia del wrestling diventando un idolo anche in Italia per gli appassionati della disciplina tra sport e spettacolo. La lunghissima carriera della superstar americana, sbarcata sui teleschermi italiani quando il wrestling veniva trasmesso come 'catch' sulle tv locali, è scandita da una serie di tappe memorabili. Un posto speciale nell'archivio merita l'impresa che Hogan ha compiuto il 23 marzo 1987, nell'incontro con Andre The Giant durante Wrestlemania III. Nel match, Hogan riuscì a sollevare l'avversario – 2,36 di altezza per oltre 240 chili di peso – e a completare una body slam.

AEW: Hulk Hogan nel mirino, Swerve Strickland e Shelton Benjamin non perdonano - Hulk Hogan farebbe meglio a stare lontano dai social per un po’, perché Swerve Strickland non ha intenzione di mollare.

WWE: Addio a Rick Derringer, autore della theme music di Hulk Hogan - L’importanza di una buona musica di ingresso nel wrestling è fondamentale. Soprattutto in questo momento storico, dove in WWE gli autori attuali, i def rebel, sono pesantemente criticati da fan e wrestler, in molti rimpiangono i tempi in cui i brani che introducevano le superstar erano super-riconoscibili, diventando così memorabili.

Terrore tra i fan, Hulk Hogan dato per spacciato, ma è tutto falso - I fan hanno temuto il peggio quando sono circolate voci secondo cui Hulk Hogan sarebbe in fin di vita a causa di complicazioni seguite a un intervento al collo.

Trump in lutto per Hulk Hogan: "Abbiamo perso un grande amico" - Lo scorso anno l'ex wrestler aveva sostenuto la candidatura di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti intervenendo dal palco della convention repubblicana ... Da msn.com

Trump ricorda Hulk Hogan: "Grande amico, Maga fino in fondo" - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha reso omaggio all'icona del wrestling Hulk Hogan, morto oggi giovedì 24 luglio all'età di 71 anni. tg.la7.it scrive