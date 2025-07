Hub urbani per il rilancio del commercio dalla Regione 40mila euro a Cesenatico | il Comune individua tre zone

Il Comune di Cesenatico nei giorni scorsi ha ricevuto un finanziamento regionale da 40mila euro al fine di redigere uno studio di fattibilità per l'attivazione dei cosiddetti Hub urbani e Hub di prossimità . L'amministrazione comunale ha individuato tre zone: la zona del centro storico sull'asta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: urbani - 40mila - euro - cesenatico

Hub urbani e di prossimità , in arrivo 40mila euro: individuate tre aree strategiche - La Regione Emilia-Romagna ha approvato e finanziato il progetto presentato dal Comune di Poggio Renatico per la redazione dello studio di fattibilità per la creazione di hub urbani e di prossimità .

Hub urbani per il rilancio del commercio, dalla Regione 40mila euro a Cesenatico: il Comune individua tre zone; L’Associazione Women in Run consegna ai Centri donna e antiviolenza dei Comuni di Cesena e Cesenatico un assegno di 20 mila euro.