Hojlund Juve il danese resta nei radar della dirigenza bianconera | può arrivare a Torino in questo caso L’incastro sul mercato

La Juventus ha messo Randal Kolo Muani come priorità per il rinforzo del reparto offensivo, ma nel caso in cui la trattativa con il Paris Saint-Germain non dovesse concretizzarsi, i bianconeri si guardano attorno per altre opzioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante francese resta l'obiettivo numero uno per Igor Tudor, ma nel caso di un fallimento dell'operazione, la Juventus ha già individuato in Rasmus Højlund una valida alternativa.

