Harry Meghan e l’addio a Netflix | le perdite economiche preoccupano i Sussex ma un altro colosso li acclama

Harry è preoccupato per la fine del contratto con Netflix. Ma un altro colosso sarebbe pronto a collaborare con i Sussex. Harry e Meghan possono dire addio al contratto da 100 milioni di dollari con Netflix. La nota piattaforma streaming a settembre non rinnoverĂ la collaborazione con la Archewell Production, casa di produzione dei Sussex che porta il nome del primogenito. (Ansa Foto) – notizie.com La notizia è arrivata da alcuni tabloid, tra cui The Sun e People che, citando fonti vicine alla coppia, parlano di una “ naturale conclusione” del contratto, che era stato stipulato poco dopo il celebre distacco dalla Royal Family, anche noto come Megxit. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Harry, Meghan e l’addio a Netflix: le perdite economiche preoccupano i Sussex, ma un altro colosso li acclama

In questa notizia si parla di: harry - netflix - sussex - meghan

Netflix non rinnova il contratto a Harry e Meghan, ma punta a tenersi stretta la duchessa: ecco perchè - L'accordo da 100 milioni tra i Sussex e la piattaforma streaming finirà a settembre. Nessun rinnovo e, sembra, nessun rancore.

Meghan Markle, seconda stagione della serie su Netflix. Harry non ce la fa - Meghan Markle, la Duchessa del Sussex, è pronta a tornare di nuovo sotto le luci dei riflettori con la seconda stagione With Love, Meghan, in arrivo su Netflix questo autunno (nonostante il flop della prima, con critiche feroci dal pubblico e dalla critica).

Meghan Markle, Harry d’Inghilterra e il divorzio: ora ci crede perfino Netflix - Nonostante Harry e Meghan appaiano sempre sorridenti sui social, le voci che arrivano da Montecito raccontano tutta un’altra storia.

Netflix non rinnoverĂ il contratto da 100 milioni di sterline con i Sussex: pesa il flop di ascolti in streaming delle serie Polo del principe Harry e With Love, Meghan. Lo riporta il Sun, citando fonti vicine alla coppia Vai su X

Dopo quattro anni e un accordo da oltre 115 milioni di euro, Netflix e i Sussex chiudono la collaborazione. "Netflix ritiene di aver ottenuto tutto ciò che poteva dalla coppia" Vai su Facebook

Harry e Meghan, Netflix rompe il contratto da 100 milioni di dollari. I numeri erano disastrosi; Harry e Meghan, contratto da 100 milioni di sterline con Netflix non viene rinnovato; Netflix non rinnova il contratto con Harry e Meghan: “Hanno già ottenuto tutto ciò che potevano”.

Netflix dice addio a Harry e Meghan, il contratto da 100 milioni non sarà rinnovato - Alcuni tabloid, tra cui The Sun e People, riportano la notizia che a settembre non sarà rinnovato il contratto a H ... Lo riporta msn.com

Harry e Meghan, Netflix non rinnova l’accordo da 100 milioni di dollari - Il contratto multimilionario tra la piattaforma di streaming e i duchi di Sussex verrà chiuso a settembre. Secondo tg24.sky.it