Hancko Atletico Madrid | è ufficiale il passaggio in Liga dell’ex obiettivo della Juve Comunicato e tutti i dettagli del trasferimento

Hancko Atletico Madrid: è stato ufficializzato il passaggio in Liga dell’ex obiettivo della Juve. Comunicato e tutti i dettagli dell’operazione. Attraverso il proprio sito ufficiale, l’ Atletico Madrid ha ufficializzato l’acquisto dell’ex obiettivo del calciomercato Juve David Hancko. Di seguito riportato il comunicato del club spagnolo. COMUNICATO – «Dávid Hancko è ora ufficialmente un nuovo giocatore dell’AtlĂ©tico de Madrid. Il nazionale slovacco ha completato con successo i test medici richiesti presso il Centro di Medicina dello Sport ad Alte Prestazioni Vithas – Invictum dell’Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid prima di dirigersi verso gli uffici del club presso lo stadio Riyadh Air Metropolitano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hancko Atletico Madrid: è ufficiale il passaggio in Liga dell’ex obiettivo della Juve. Comunicato e tutti i dettagli del trasferimento

In questa notizia si parla di: atletico - madrid - obiettivo - ufficiale

ADL chiede 30 milioni per Olivera: sul terzino c’è l’Atletico Madrid - Si avvicina il calciomercato estivo e con esso tantissime voci di mercato. Il Napoli, in particolare, sembra essere molto attivo sul mercato in entrata.

Molina Inter, i nerazzurri seguono il terzino dell’Atletico Madrid? La voce insistente dalla Spagna - di Redazione Molina Inter, i nerazzurri seguono il terzino dell’Atletico Madrid? La voce insistente dalla Spagna sul suo possibile ritorno in Italia.

De Paul Inter, torna di moda il suo nome per il centrocampo: sondaggio con l’Atletico Madrid! La mossa di Ausilio - di Redazione De Paul Inter, torna di moda il suo nome per il centrocampo: sondaggio con l’Atletico Madrid! La mossa di Ausilio per il talento argentino.

?#Hancko, l'ex obiettivo Juve va all'Atletico Madrid. "Raggiunto l'accordo": le cifre Vai su X

Davide Frattesi torna al centro di alcune voci di mercato. Il centrocampista dell'Inter, legato ai nerazzurri da tre anni di contratto, sarebbe infatti finito nel mirino dell'Atletico Madrid Dopo il primo sondaggio da parte dell'Atletico Madrid, l'Inter avrebbe chiesto l'i Vai su Facebook

Hancko, l'ex obiettivo Juve va all'Atletico Madrid. Raggiunto l'accordo: le cifre; Calciomercato Juventus, obiettivo Molina dell'Atletico Madrid: i costi e la fattibilità ; TS - Lookman vuole l'Inter: l'Atletico Madrid non preoccupa. L'obiettivo è regalarlo a Chivu per l'inizio del ritiro.

UFFICIALE – Hancko, salta l’Arabia Saudita! Finisce in Spagna - David Hancko poteva essere tra le opzioni dell'Inter per rinforzare il suo reparto difensivo. Come scrive inter-news.it

Hancko, l'ex obiettivo Juve va all'Atletico Madrid. "Raggiunto l'accordo": le cifre - L’Atletico Madrid è ormai a un passo dal rinforzare la propria difesa con l’arrivo di David Hancko. Riporta informazione.it