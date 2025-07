Hamas invia risposta a tregua Israele

3.10 La risposta di Hamas alla proposta di tregua di Israele comprende emendamenti sull'ingresso degli aiuti umanitari, mappe delle aree da cui l'esercito israeliano dovrebbe ritirarsi e garanzie di una fine permanente della guerra, ha dichiarato all'AFP una fonte palestinese vicina ai colloqui in corso a Doha. I negoziatori stanno cercando di raggiungere un accordo su una tregua che consenta il rilascio di 10 ostaggi israeliani in cambio di un numero imprecisato di prigionieri palestinesi.Ma leposizioni sono ancora distanti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Israele, Netanyahu: "Nessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio" - Nonostante le speranze sollevate dal possibile rilascio dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, Israele ha chiarito che non vi è stato alcun accordo per un cessate il fuoco o per la liberazione di prigionieri palestinesi.

Netanyahu: "Siamo alla vigilia di un'invasione massiccia di Gaza" | Hamas: "Inutile parlare di tregua, non siamo più interessati" - Israele e Usa attaccano gli Houthi nello Yemen: due morti e oltre 40 feriti. Sganciate 50 bombe, distrutto il porto di Hodeida

Gaza, pressing dei mediatori arabi su Hamas per accettare la tregua così da disinnescare la maxi offensiva annunciata per metà maggio da Netanyahu - Fermare l'offensiva militare a Gaza, denominata "Operazione Gedeone", prima ancora che possa iniziare: è questo l'obiettivo di diversi Paesi arabi che, secondo quanto riporta il Times of Israel, stanno esercitando un forte pressing su Hamas affinché accetti un accordo per il rilascio degli ostaggi, così da disinnescare l'offensiva annunciata da Benjamin Netanyahu, la quale dovrebbe partire — salvo intese — il 16 maggio.

