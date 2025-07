Ha visto tutti morire davanti ai suoi occhi quando dorme sogna di essere di nuovo sul volo | come sta l’unico sopravvissuto allo schianto dell’Air India

La vita di Vishwash Kumar Ramesh non è più la stessa dallo scorso 12 giugno. È lui l’unico sopravvissuto dello schianto dell’ aereo Air India. L’uomo, che stava tornando a Londra dopo aver trascorso un po’ di tempo con la famiglia, ha perso il fratello. Ajay Kumar è stata una delle 279 persone morte nello schianto. Un parente dell’uomo, Krunal Keshave, ha parlato al Times. Ramesh è ancora scosso e non riesce a dormire: “ Quando ci riesce, sogna di essere di nuovo sul volo. Ricorda di aver visto tutti morire davanti ai suoi occhi”. L’uomo ha deciso di rimanere in India e di non fare ancora ritorno in Inghilterra, dove è residente da oltre 20 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha visto tutti morire davanti ai suoi occhi, quando dorme sogna di essere di nuovo sul volo”: come sta l’unico sopravvissuto allo schianto dell’Air India

