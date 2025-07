Gusto e natura a Villa d’Almé una notte sotto le stelle

Sabato 26 luglio a partire dalle 18, Villa d'Almè trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere "Notte sotto il cielo di Villa. Gusto e Natura, itinerari tra le eccellenze del territorio". Una manifestazione dedicata a tutte le età, all'insegna del buon cibo, della musica, della tradizione artigiana e della valorizzazione del territorio. La manifestazione, che si svolgerà tra via Mazzini, Piazza XXV Aprile e il Parco Santa Barbara, fa parte del calendario di iniziative dell'evento "Festival dei Territori dei Colli e del Brembo" finanziato dal bando di Regione Lombardia "Lombardia Style" che coinvolge gli otto comuni del Distretto dei Colli e del Brembo uniti dalle eccellenze naturalistiche, culturali, ambientali ed enogastronomiche che li caratterizzano e da un anello ciclabile, lungo oltre 70 km che li attraversa in un percorso all'insegna del turismo slow.

A Villa Cuoghi serata all’insegna del buon cibo e della musica con "Note di gusto" - Giovedì 29 maggio, dalle 20, il giardino estivo di Villa Cuoghi, in centro a Fiorano Modenese, si trasforma in una raffinata sala da pranzo sotto le stelle, dove potere gustare una deliziosa cena vegetariana, servita alla francese dai ragazzi dell’associazione TuttoSiMuove (TSM) e curata da chef.

