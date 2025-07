Guido Alessandrini a ruota libera sul momento dell’atletica italiana

Nel nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone, ospite speciale Guido Alessandrini, tra i più autorevoli giornalisti sportivi italiani, con oltre 35 anni di carriera a Tuttosport e più di un decennio come commentatore tecnico Rai per i principali eventi internazionali di atletica leggera. Esperto riconosciuto di rugby e discipline dell’atletica, Alessandrini unisce una profonda competenza a una dizione impeccabile, capace di coinvolgere e appassionare anche i telespettatori meno esperti. In questa puntata parleremo dei temi caldi del momento: successi, difficoltà , talenti emergenti e prospettive future del panorama agonistico italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

