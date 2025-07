Guida senza patente e musica a tutto volume in mare | scattano multe per 39 mila euro

Ben 187 violazioni amministrative, sanzionate complessivamente con multe per 39 mila euro. È questo l'esito della prima fase dell'operazione “Mare e laghi sicuri”, durante la quale la guardia costiera del Compartimento marittimo di Palermo - che vigilano sulle acque da Cefalù a Gela, incluse. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: mare - multe - mila - euro

Far west in mare, multe per 14mila euro a conducenti di barche e acquascooter - Far west in mare. Ammontano a ben 14mila euro le multe elevate dalla guardia costiera durante la settimana tra Messina e Taormina.

Ristorante Diamanti del Mare da incubo: cibo sequestrato, lavoratori in nero, sequestri e multe - Ristorante Diamanti del Mare del noto Tiktoker Gennaro Di Napoli nei guai. Ispezione Vigili, Ispettorato, Asl: sequestro attività e cibo, multe ingenti.

Allarme multe al mare: non commettere questo errore in spiaggia - Non bisogna commettere questi errori in spiaggia, perché si rischia di ricorrere in delle multe salate: una brutta sorpresa dopo essere andati al mare Il mare serve alle persone in questo periodo particolare per trovare un po’ di freschezza.

Multe per 3 mila e 500 euro, 10 barche controllate e 7 diportisti sanzionati -> Vai su X

Stop ai diesel Euro 5 per più di 25 mila veicoli in Romagna: la guida su multe, controlli e "scappatoie" Leggi la notizia => https://cityne.ws/Mduqi Vai su Facebook

Guida senza patente e musica a tutto volume in mare: scattano multe per 39 mila euro; Bagnini impegnati in altre mansioni: multe per 20mila euro a carico dei lidi; Controlli sul litorale di Catania, multe per oltre 9 mila euro.

Controlli della Guardia Costiera: multe per 39mila euro e divieto musica alta in mare - Prosegue senza sosta l’impegno della Direzione Marittima della Sicilia Occidentale nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2025”, ... Riporta sicilianews24.it

Controlli sul litorale di Catania, multe per oltre 9 mila euro - Complessivamente, sono state elevate quattro sanzioni amministrative per un totale superiore a 9 mila euro. Come scrive livesicilia.it