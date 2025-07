Guida ragionata alla frittura mista perfetta

Ed è subito estate. Basta guardare un piatto (o un cono di carta) con calamari, gamberi e pesciolini croccanti e caldissimi per sentirsi in vacanza, pieds dans l’eau, a un passo dalle onde. Un ristorantino sulla spiaggia, lo sguardo sul tramonto, un calice di bollicine e la magia è fatta, ma se vogliamo riprodurre a casa quel perfetto equilibrio di fragranze e leggerezza dato da una frittura fatta a regola d’arte come dobbiamo fare? Come per ogni grande piatto della cucina italiana, anche quando si parla di frittura di pesce esistono infinite scuole di pensiero. A partire dalla scelta della materia prima: calamari e gamberi sono la base (quasi) onnipresente, a cui si uniscono pesciolini di vario genere, dalle triglie alle soglioline, ai merluzzetti alle acciughe. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Guida ragionata alla frittura mista perfetta

In questa notizia si parla di: guida - ragionata - frittura - mista

Fritto misto alla piemontese - Come fare la frittura perfetta? La guida ... - Una guida per imparare a padroneggiare questa tecnica senza ansie o timori inutili. Riporta corriere.it

Fritto misto di pesce - Come fare la frittura perfetta? La guida per ... - I segreti della frittura, una guida per imparare a padroneggiare questa tecnica senza ansie o timori inutili. Come scrive corriere.it