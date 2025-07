Guerra a Gaza oggi in Sardegna l’incontro tra i funzionari di Usa Israele e Qatar

L’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, il ministro israeliano Ron Dermer e il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani si incontrano oggi, giovedì 24 luglio, in Sardegna per tentare una mediazione tra Israele e Hamas. La missione, inizialmente prevista a Roma, punta a rilanciare l’intesa su una tregua di 60 giorni nella Striscia di Gaza e lo scambio tra 10 ostaggi israeliani e centinaia di detenuti palestinesi. La Casa Bianca ha confermato il viaggio di Witkoff «in Europa», mentre fonti diplomatiche parlano di una «ferma speranza» di sbloccare i negoziati. La controproposta di Hamas al piano di Israele. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Guerra a Gaza, oggi in Sardegna l’incontro tra i funzionari di Usa, Israele e Qatar

