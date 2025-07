Grosseto-Fiorentina 0-3 giovani in gol Serata in ricordo di Celeste Pin

Firenze, 24 luglio 2025 - Rotazione completa della rosa e così, in vista della sfida piĂą probante di domani sera (venerdì 25 luglio) contro la Carrarese, Stefano Pioli ha mandato in campo allo 'Zecchini' una Fiorentina piena di giovani e (almeno sulla carta) seconde linee. Fiorentina che batte 3-0 i padroni di casa del Grosseto in quello che è diventato un appuntamento fisso dell'estate. Grosseto-Fiorentina, le foto Confermato il modulo visto alla prima ucita contro la Primavera. Avanti dunque con il 3-4-1-2. Davanti a Martinelli difesa a tre formata da Kouadio, Pongracic e Kospo. Sulle corsie laterali Sottil e Parisi, mentre la mediana è formata da Bianco e dal giovane Montenegro (arrivato nei giorni scorsi dalla Ternana).

