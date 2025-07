Graduatorie terza fascia ATA aggiornate | la riformulazione entro l’estate Scuole al lavoro per la verifica delle CIAD

Le graduatorie di terza fascia ATA per il triennio 202427 sono in fase di aggiornamento, in seguito alle operazioni di verifica richieste dalla nota del Ministero dell’istruzione e del merito del 5 maggio 2025. Le scuole stanno procedendo a una revisione delle posizioni inserite con riserva, per accertare il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), requisito d'accesso richiesto a tutti i profili tranne al collaboratore scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - terza - fascia - scuole

Graduatorie ATA terza fascia: ancora in riserva in attesa della validazione della domanda - Gli aspiranti inseriti con riserva nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA devono regolarizzare la propria posizione presentando una certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) entro la scadenza del 9 maggio 2025.

Graduatorie terza fascia ATA, Sorrentino (Anief): “CIAD patata bollente per le segreterie. I depennati potranno chiedere reinserimento” - Il 9 maggio puntata speciale di Question Time su Orizzonte Scuola tv dedicata al personale ATA. Alberico Sorrentino (Anief-Condir) ha risposto ai dubbi dei lettori che hanno compilato e presentato la domanda di scioglimento della riserva per le graduatorie ATA di terza fascia.

Graduatorie terza fascia ATA: ho inserito la CIAD ma sono ancora in riserva. È normale? - Gli aspiranti ATA inseriti in riserva entro il 28 giugno o che devono regolarizzare la propria posizione con una certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) valida hanno tempo fino al 9 maggio per farlo.

Esclusi da graduatorie terza fascia ATA perché senza CIAD: l’avviso via e-mail Vai su X

Scade l'11 luglio il termine per la compilazione dell'Allegato G, passaggio cruciale per gli aspiranti personale ATA inclusi nelle graduatorie 24 mesi... Vai su Facebook

Graduatorie terza fascia ATA aggiornate: la riformulazione entro l'estate. Scuole al lavoro per la verifica delle CIAD; Personale ATA terza fascia: Aggiornamento graduatorie dopo il conseguimento della CIAD; Graduatorie ATA terza fascia: partiti gli avvisi di esclusione per chi non ha conseguito la CIAD.

Supplenze ATA 2025/26, posti disponibili e cosa monitorare - Aggiornamenti cruciali sulle graduatorie e su come ottenere un incarico. Da informazionescuola.it

Scuola, graduatorie terza fascia ATAT, come consultare i risultati - Ogni aspirante può vedere la sua posizione, oltre che all’albo della scuola, ... tg24.sky.it scrive