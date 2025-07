Gli Usa lasciano Doha | Hamas non vuole la tregua Un ministro israeliano | Tutta Gaza sarà ebraica Il mercato nero del cibo

L'ufficio di Netanyahu: «Ricevuta la proposta di Hamas, la stiamo esaminando».

"Da Hamas nessuna volontĂ di tregua", Usa e Israele lasciano i negoziati - I colloqui per una tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi sono di nuovo in stallo dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'inviato della Casa Bianca per il Medioriente Steve Witkoff hanno deciso di richiamare le rispettive delegazioni dal Qatar.

Chi non vuole la pace a Gaza è Hamas: tutte le volte che i terroristi hanno violato gli accordi Il commento del direttore Claudio Velardi Vai su Facebook

A Doha il ritiro dell'Idf punto di attrito tra Israele e Hamas. Oggi la nuova proposta israeliana - Israele presenterà domani una nuova mappa per il dispiegamento di forze Idf per il ritiro da Gaza; Israele-Hamas, scambio di accuse su negoziati e tregua a Gaza ma si continua a trattare; Ecco Perché il Qatar, stanco di mediare per Gaza, ha cacciato Hamas.

Il negoziatore israeliano: “Queste stragi non sconfiggeranno Hamas” - Intervista a Gershon Baskin: “Bibi prende solo tempo, ma i miliziani sono pronti a un governo nella Striscia che non li includa” ... Secondo repubblica.it

Hamas: Netanyahu "Non Disposto" Ad Accettare L'Accordo Di Tregua A Gaza - Hamas ha accusato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu di essere riluttante a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra a Gaza, mentre i colloqui in Qatar entrano nella loro seconda ... Segnala msn.com