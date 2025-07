Gli studenti e i pendolari avranno la nuova ferrovia

"I lavori procedono nei tempi previsti e quindi il 7 di settembre, fra meno di due mesi, vi sarĂ probabilmente l’inaugurazione, in modo che questo nuovo tratto ferroviario possa entrare in esercizio giĂ dalla seconda metĂ di settembre, dopo una settimana o dieci giorni in cui sarĂ fatto il collaudo a treno vuoto". Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al termine del sopralluogo di ieri a Serravalle al cantiere per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme. "Con l’inizio dell’anno scolastico – ha aggiunto Giani – anche quel pendolarismo di studenti potrĂ usufruire della nuova ferrovia a doppio binario da Pistoia a Montecatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Gli studenti e i pendolari avranno la nuova ferrovia"

