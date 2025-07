Giustizia riparativa Genova disponibile ad accogliere un centro

Si è svolto martedĂŹ 22 luglio il primo degli incontri che il ministero della Giustizia ha organizzato con gli enti locali e che hanno per tema la giustizia riparativa. Per il Comune di Genova, su delega della sindaca Salis, ha partecipato l'assessora al Welfare e ai Servizi sociali, Cristina Lodi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Terni, percorso formativo sulla giustizia riparativa: “Sensibilizzazione e responsabilizzazione per unire le forze” - ‘Comunità in cammino’ è il percorso di sensibilizzazione alla giustizia riparativa, gestione del conflitto e cura delle relazioni in ambito sociale.

Il Comune di Napoli realizzerà un Centro di Giustizia Riparativa: di cosa si tratta - Il Comune di Napoli si attiva per rendere concreto uno degli istituti introdotti dalla Riforma Cartabia: è stato pubblicato sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione l’avviso pubblico per la realizzazione di un Centro di Giustizia Riparativa.

Sky TG24 Live In Milano, giustizia riparativa e reinserimento sociale. LIVE - Torna l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L’appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme di Milano che si trasforma in uno studio televisivo.

La città di Genova si stringe attorno al carcere cittadino e affronta con forza il drammatico episodio accaduto all’istituto penale Marassi all’inizio di questo mese. Nelle scorse ore, su iniziativa del Garante regionale dei diritti dei detenuti, oltre duecento persone t Vai su Facebook

Genova, il Comune disponibile ad aprire un centro di giustizia riparativa - Ai percorsi possono partecipare le vittime del reato, la persona indicata come autrice dell'offesa e altri soggetti della comunità e anche familiari, persone ... Da ilsecoloxix.it

