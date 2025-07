Giustizia il Consiglio superiore della magistratura apre a maggioranza una pratica a tutela del pm Piccirillo finito al centro di un intervento di Nordio

Il Plenum del Consiglio superiore della magistratura ha approvato a maggioranza la delibera per l’apertura di pratica a tutela di Raffaele Piccirillo, sostituto procuratore generale della Cassazione, che in un’intervista era intervenuto sulla gestione del caso Almasri ed era stato poi a sua volta oggetto delle dichiarazioni del ministro della giustizia, Carlo Nordio. L’assemblea, oggi, ha registrato i voti contrari dei consiglieri laici di centrodestra ( Aimi, Bertolini, Bianchini, Eccher e Giuffrè). Unica astenuta la consigliera togata Bernadette Nicotra che non aveva firmato l’iniziativa. Ieri c’era stato per due volte la mancanza del numero legale, dopo che i consiglieri di centrodestra avevano abbandonato l’aula di Palazzo dei Marescialli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Giustizia, il Consiglio superiore della magistratura apre a maggioranza una pratica a tutela del pm Piccirillo finito al centro di un intervento di Nordio

