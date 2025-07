Giugliano in Campania | L’appartamento prende fuoco e fugge Carabinieri arrestano una 47enne

Incendio a Giugliano, insegue una 47enne sospettata: arrestata per incendio colposo, distrutto un appartamento. Giugliano in Campania. In serata i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia stanno percorrendo via Togliatti. La gazzella nota alcuni cittadini, in particolare un uomo in sella a uno scooter, che stanno inseguendo una donna che tenta di fuggire. I militari mettono in sicurezza la signora, ha 47 anni ed è già nota alle forze dell’ordine, per poi ricostruire la vicenda. E’ stato appena appiccato un incendio in un appartamento a corso Campano e la donna è accusata dai cittadini di essere lei la colpevole. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: giugliano - campania - appartamento - carabinieri

Elezioni comunali 2025 a Giugliano in Campania, quando e come si vota: liste e candidati - Domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota per eleggere il nuovo sindaco di Giugliano in Campania. L’eventuale ballottaggio è previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Elezioni in Campania: Giugliano e Capaccio Paestum i sindaci vanno al centrosinistra - Quindici Comuni al voto per 244.129 elettori e la Campania registra un calo del 9% di votanti, con una disaffezione alle urne soprattutto in provincia di Napoli e Salerno.

Elezioni in Campania: Giugliano e Capaccio Paestum i sindaci vanno al centrosinistra - Quindici Comuni al voto per 244.129 elettori e la Campania registra un calo del 9% di votanti, con una disaffezione alle urne soprattutto in provincia di Napoli e Salerno.

Campania Oggi: A Giugliano torna la festa del Sacro Cuore Vai su Facebook

Fuma una sigaretta e dà fuoco alla casa, poi scappa inseguita dai vicini. Arrestata; Casa va a fuoco a Giugliano, cittadini inseguono la proprietaria in strada: È stata lei; Giugliano, il vicino non lo vede da giorni: l'uomo trovato in casa in una pozza di sangue.

Giugliano, appartamento in fiamme: arrestata una 47enne per incendio colposo - La donna è scappata da casa allo scoppio dell'incendio causato da una sigaretta lasciata accesa #giugliano #incendiocolposo ... Scrive cronachedellacampania.it

Incendio in appartamento a Giugliano, arrestata una 47enne: “Ha causato il rogo e poi è fuggita” - Momenti di paura nella serata di ieri a Giugliano in Campania, dove un appartamento di Corso Campano è stato completamente avvolto dalle Incendio in appartamento a Giugliano, arrestata una ... Segnala marigliano.net