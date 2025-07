Dopo aver assistito, lunedì, alla programmata demolizione del ponte lungo la Sp 10b Lauretana – snodo di collegamento tra il sud-est del territorio senese e le province di Arezzo e Perugia – la comunità che gravita nell’area di Valiano, ultima frazione del comune di Montepulciano in quella direzione, si organizza a fronte delle nuove opportunità logistiche. I lavori per costruire il nuovo passaggio sul Canale Maestro della Chiana dureranno otto mesi (questo il tempo stimato), dunque occorrono soluzioni che guardino anche al futuro, a cominciare dalla ripresa dell’anno scolastico, soprattutto per l’istituto Vegni, in località Capezzine, poco oltre il ponte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giù il ponte sulla Lauretana. Decisiva la passerella provvisoria