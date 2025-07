Giovanni Bocchini nominato Responsabile Regionale Lega Giovani del Dipartimento Disabilità in Campania

Tempo di lettura: < 1 minuto Un nuovo incarico per Giovanni Bocchini, che da oggi assume ufficialmente il ruolo di Responsabile Regionale del Dipartimento DisabilitĂ per la Lega Giovani Campania. La nomina arriva direttamente dal Coordinatore Regionale Avv. Nicholas Esposito, che ha voluto esprimere, attraverso una nota ufficiale, il proprio apprezzamento per il lavoro svolto da Bocchini negli anni all’interno del movimento giovanile. Entusiasta di mettersi subito in gioco, Giovanni Bocchini, nelle sue prime dichiarazioni dopo la nomina: “Sono onorato di ricevere questo incarico che mi lega a un tema così importante come quello della disabilitĂ . 🔗 Leggi su Anteprima24.it

