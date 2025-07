Giorgia Meloni nuova copertina su Time | La leader europea che può cambiare il mondo

Time dedica la nuova copertina a Giorgia Meloni, spiegando su X che “a quasi tre anni dal suo mandato, Giorgia Meloni è emersa come una delle figure piĂą interessanti d’Europa. E il modo in cui guiderĂ la nazione potrebbe cambiare il mondo”. Il titolo della copertina dedica è Meloni è “dove Giorgia Meloni sta portando l’Europa”. All’interno anche un ampio servizio sulla premier, in cui si riconosce che Meloni”ha virato al centro su alcune delle sue promesse elettorali piĂą drammatiche, come l’imposizione di un blocco navale per fermare l’immigrazione clandestina via mare. Sulla scena internazionale, si è comportata piĂą come una conservatrice pragmatica che come una rivoluzionaria di destra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it