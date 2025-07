Come una diva del cinema: Time dedica la copertina a Giorgia Meloni. Motivazione? Nuovo nazionalismo, populista, nativista e pro-Occidente, ma fedele all'Europa e all'Alleanza atlantica. Questa è la dimensione politica della Premier, in copertina del nuovo numero dell'edizione mondo, come capitato (ma nell'edizione europea del magazine) ad altri presidenti del Consiglio, Silvio Berlusconi nel 2011 ("L'uomo dietro l'economia piĂą pericolosa al mondo") e Mario Monti nel 2012 ("Può quest'uomo salvare l'Europa?"), o a Matteo Salvini, nel 2018, con il titolo "Il nuovo volto dell'Europa" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giorgia Meloni in copertina su Time: “Dove sta portando l’Europa? Potrebbe cambiare il mondo”