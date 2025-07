Giochi bethesda in sviluppo dopo le ultime news su starfield

Il ciclo di sviluppo di Starfield da parte di Bethesda non si è ancora concluso, ma la compagnia continua a dedicarsi attivamente al supporto e all'aggiornamento del titolo. Parallelamente, l'attenzione si concentra anche su altri progetti in fase avanzata di realizzazione, tra cui il tanto atteso The Elder Scrolls 6. In questo articolo vengono analizzati gli ultimi sviluppi riguardanti il supporto post-lancio di Starfield, le possibili espansioni future e le prospettive per i prossimi titoli della casa di sviluppo. bethesda mantiene vivo starfield con aggiornamenti e novità . possibile arrivo di una seconda espansione.

Starfield non getta la spugna: «Abbiamo piani emozionanti» - Bethesda promette ulteriori novità in arrivo su Starfield, nonostante gli ultimi aggiornamenti facessero pensare a un gioco in stato di abbandono. Segnala msn.com

La seconda espansione di Starfield sembra essere ancora in sviluppo, ma difficilmente uscirà quest'anno - Dopo Shattered Space, Bethesda non ha ancora archiviato il progetto Starfield. it.ign.com scrive