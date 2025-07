Ginnastica artistica Italia nona nella gara femminile Mandriota la migliore azzurra

Alle Universiadi sono andate in scena le qualificazioni femminili di ginnastica artistica, valide non solo per determinate le finaliste nell’all-around e nelle varie specialità ma anche per assegnare le medaglie della gara a squadre. Dopo aver rinunciato alle prove maschili in seguito al brutto infortunio occorso a Lorenzo Bonicelli agli anelli, l’Italia è tornata in scena alla Messe Hall di Essen (Germania) con la formazione femminile. Le azzurre hanno concluso al nono posto nel team event con il riscontro di 146.400, a vincere la gara è stato il Giappone (163.750) davanti alla Spagna (151.750) e alla Francia (150. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, Italia nona nella gara femminile. Mandriota la migliore azzurra

