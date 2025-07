ginnastica al palagym allenamenti nazionali per allievi gold e silver

L’estate del Palagym “Orlando Polmonari”, la casa della Palestra Ginnastica Ferrara, si tinge d’azzurro in questi giorni con l’allenamento nazionale estivo per Allievi Gold e Silver Eccellenza della sezione di artistica maschile della Federazione Ginnastica d’Italia. Dal 21 al 26 luglio, in questi giorni, saranno oltre 30, tra ginnasti e tecnici, a prendere parte a questo importante momento di crescita e confronto, coordinato dal responsabile nazionale allievi Alessandro Zanardi, coadiuvato anche dal nostro Claudio Pasquali, primo allenatore della squadra di Serie A1 Campione d’Italia. Tra i ginnasti convocati figura il palestrino Federico Fogli, per un momento di alta competitivitĂ e livello agonistico per atleti e appassionati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

