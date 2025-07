Giffoni Film Festival Paolo Sorrentino | per ideazione di un film viene prima la musica

Il regista Paolo Sorrentino, premio Oscar e vincitore del Golden Globe, è tornato al Giffoni Film Festival per ricevere l'abbraccio dei giovani della kermesse cinematografica e il prestigioso riconoscimento Fransua' Truffo' Award. Tante le domande dei ragazzi. Tra queste il rapporto tra musica e cinema.

Giffoni Film Festival, GIFFONI55: Qui si diventa umani - La 55ª edizione del festival si apre con ospiti d’eccezione: Bebe Vio, Nek, Giovanna Botteri e l’anteprima del film “Unicorni”.

Giffoni Film Festival si avvicina: dal 17 luglio al via la 55esima edizione - Giffoni riparte da ciò che lo rende unico: le storie, le persone, i sogni condivisi. Il 17 luglio prenderà il via la 55esima edizione del festival (in programma fino al 26 luglio): la giornata d’apertura segna l’inizio di un percorso fatto di ascolto, emozione e confronto, sempre a fianco dei giovani.

Giffoni Film Festival, due eventi speciali con PiperFilm e Netflix - Giffoni si prepara ad accendere i riflettori su due imperdibili eventi speciali in collaborazione con PiperFilm e Netflix, confermandosi ancora una volta crocevia del cinema capace di emozionare e coinvolgere le nuove generazioni.

Giffoni Film Festival 2025, Paolo Sorrentino: «Da giovane guardavo al passato, ora mi affascina il futuro» - Ospite indiscusso della giornata al Giffoni Film Festival 2025 è stato, senza ombra di dubbio, Paolo Sorrentino. Scrive msn.com

Paolo Sorrentino al Giffoni 2025: “Mi interessa il futuro, non più il passato” - Il regista premio Oscar si racconta ai ragazzi del Giffoni Film Festival: malinconia, futuro e il senso delle storie Paolo Sorrentino non ha bisogno di effetti speciali per catturare l’attenzione. Secondo tg24.sky.it