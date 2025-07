Giffoni Film Festival 2025 intervista esclusiva ad Antonio Manetti | Il cinema italiano gode di ottima salute bisogna tornare ad occuparsene in modo attento L’Ispettore Coliandro? Prima o poi si farà

Antonio Manetti è stato ospite del Giffoni Film Festival per presentare il suo ultimo lavoro, U.S. Palmese. Il film, interpretato da Rocco Papaleo, Claudia Gerini e Giulia Maenza, racconta con ironia e sensibilità il mondo del calcio dilettantistico italiano. Durante l’incontro con i ragazzi, Manetti ha condiviso aneddoti dal set e riflessioni sul valore sociale dello sport. Giffoni Film Festival 2025, intervista esclusiva ad Antonio Manetti. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Antonio Manetti. Il regista ha espresso grande soddisfazione per l’accoglienza ricevuta dai giovani: “E’ una botta di energia positiva stare qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

