Gianluca Scotti lascia | si è dimesso da assessore alle Opere pubbliche di Lodi

Lodi, 24 luglio 2025 –   Gianluca Scotti non sarà più membro della giunta Furegato. L ' Assessore alle opere pubbliche ha infatti rassegnato le dimissioni, rinunciando così al ruolo e all'incarico politico nell'amministrazione "con effetto immediato". Una decisione che, seppur attesa da tempo, nell'aria dopo settimane di infuocate polemiche, coglie di sorpresa per le modalità e per le tempistiche. "Una decisione - spiega Scotti - maturata con senso di responsabilità e che nasce dalla volontà di contribuire a ristabilire un clima di maggiore serenità nel dibattito politico locale. In un clima come quello attuale, ritengo non vi siano più le condizioni per proseguire serenamente il mio mandato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gianluca Scotti lascia: si è dimesso da assessore alle Opere pubbliche di Lodi

