Gaza stop ai colloqui a Doha per egoismo di Hamas | la Francia riconoscerà lo Stato della Palestina

A spingere gli Stati Uniti a ritirarsi dalle trattative alla fine è stato proprio Hamas. "Sebbene i mediatori abbiano compiuto grandi sforzi, Hamas non sembra coordinarsi o agire in buona fede", ha spiegato l'inviato speciale per il Medio Oriente, prima di chiarire che tra le priorità degli Usa resta comunque la liberazione degli ostaggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, stop ai colloqui a Doha “per egoismo di Hamas: la Francia riconoscerà lo Stato della Palestina

In questa notizia si parla di: hamas - stato - gaza - stop

Guerra in M.O., Trump valuta riconoscimento Stato palestinese senza Hamas. Ma Washington smentisce - Prosegue senza sosta, al 583° giorno, il conflitto tra Israele e Hamas, che nel frattempo ha assunto dimensioni regionali coinvolgendo Libano, Siria, Iran e Yemen.

Hamas libera l'ostaggio americano Edan Alexander: è stato tenuto ammanettato in una gabbia - Netanyahu non ha intenzione di cambiare i piani di Israele: "Il rilascio non porterà a una tregua, intensificheremo i combattimenti".

Hamas libera l'ostaggio americano Edan Alexander: è stato tenuto ammanettato in una gabbia - Secondo la sua prima testimonianza, il soldato 21enne dell'Idf ha subito gravi torture durante la prigionia

Stallo nei colloqui indiretti tra Israele e Hamas su una possibile tregua a Gaza, mentre le condizioni nella Striscia sono sempre più drammatiche. Netanyahu ha richiamato i suoi negoziatori dopo la risposta di Hamas alla proposta di cessate il fuoco Vai su X

Il 28 giugno 15.000 persone sono scese in piazza per dire stop al genocidio e per condannare il terrorismo israeliano. È stata una grande manifestazione. L’Associazione Schierarsi l’ha organizzata con impegno. È stato un momento di grande informazione e l Vai su Facebook

Israele - Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Stop ai colloqui a Doha. Gli Usa: «Hamas non vuole la tregua». Macron: «La Francia riconoscerà lo Stato della Palestina»; Gaza, stop ai negoziati. Usa: Hamas egoista, Macron: Riconosceremo lo Stato palestinese; Gaza, stop ai colloqui: Witkoff accusa Hamas. Macron: «La Francia riconoscerà lo stato della Palestina».

Gaza, l’inviato Usa Witkoff interrompe i colloqui: “Hamas non è in buona fede” - Il negoziatore Usa per il Medio Oriente annuncia il ritiro della delegazione negoziale sottolineando che “prenderanno in considerazione opzioni alternative” per riportare a casa gli ostaggi israeliani ... Scrive msn.com

Gaza, stop ai colloqui. Usa e Israele ritirano le delegazioni dopo le richieste di Hamas - I colloqui per una tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi sono di nuovo in stallo dopo che il primo ministro israeliano Benjamin ... Segnala iltempo.it