Gaza piegata dalla fame Si spera nelle trattative

Nella Striscia di Gaza la fame la fa da padrona e si attendono segnali positivi dalle trattative tra emissari di Israele e Hamas in Qatar. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza piegata dalla fame. Si spera nelle trattative

L'incitamento di Israele al genocidio a Gaza diventa mainstream, è permesso uccidere e far morire di fame un intero popolo - Il discorso sul genocidio si è diffuso in tutti gli studi televisivi come un discorso legittimo, il parlamentare del Likud, Moshe Saada, ha proclamato sul canale Canale 14 di essere "interessato" a far morire di fame un'intera nazione: "Sì, farò morire di fame gli abitanti di Gaza, sì, questo è un n

Perché a Gaza (nel silenzio) si muore di fame, a rischio 71mila bambini e 17mila mamme: “A breve verrà dichiarata la carestia” - “Le famiglie di Gaza stanno morendo di fame mentre il cibo di cui hanno bisogno è fermo al confine. Non possiamo farglielo arrivare a causa del divieto totale di aiuti umanitari”.

A Gaza si muore di fame e in Europa di cautela - Mentre Israele approva l’occupazione totale della Striscia di Gaza, il governo Netanyahu discute se far entrare o meno i camion con farina e medicine.

Gaza piegata dalla fame. Si spera nelle trattative

Gaza, trattative per la pace su uno yacht. Vertice in Sardegna tra l'inviato Usa Witkoff e i mediatori - Il possibile cessate il fuoco nella Striscia al centro dei colloqui con il ministro israeliano Dermer e i diplomatici del Qatar ... Si legge su tg.la7.it

Trattative per la tregua a Gaza, Witkoff è arrivato in Sardegna per negoziare con Israele e Qatar - A bordo di uno yacht l’emissario di Donald Trump incontrerà il ministro israeliano per gli Affari Strategici, Ron Dermer, e il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al- Secondo editorialedomani.it