Gaza nuovo stop alle trattative Gli Usa | Hamas non è seria | Macron | La Francia riconoscerà lo Stato della Palestina

Americani e israeliani lasciano Doha. L'annuncio del presidente francese: a settembre riconosceremo la Palestina.

Berlino, bambino di 10 anni con bandiera della Palestina inseguito e "preso in custodia" dalla polizia, manifestava contro il genocidio a Gaza - VIDEO - Stando a quanto riportato da alcune ricostruzioni, il bambino non aveva offeso nessuno. Gli agenti hanno sostenuto di averlo fermato perché era rimasto solo in una manifestazione dove "erano stati commessi reati", tra i quali "danni alla proprietà , lesioni personali e esposizione di simboli di organ

Elezioni, Schiano (M5s) partecipa alla manifestazione pro Gaza: "Non si può restare in silenzio sulla Palestina" - Venerdì in Piazza del Popolo a Ravenna, il consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Schiano – ricandidato alle prossime elezioni – ha partecipato alla manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza – L’Europa contro il genocidio”.

Striscia di Gaza, Funaro: "Notizie da Palestina sempre più terrificanti" - "Le notizie che arrivano dalla Palestina sono ogni giorno più terrificanti. L'annuncio scellerato di Netanyahu sull'imminente occupazione totale della Striscia di Gaza e sullo spostamento forzato dei civili è un disegno che vìola i principi fondamentali del diritto e dell'umanità .

L'intervento di Francesca Albanese all'evento "Non in Mio Nome" dell'Associazione Schierarsi P.S. A Roma piĂą di 15.000 persone hanno detto Stop al genocidio in Palestina e stiamo continuando la raccolta fondi per Medici Senza Frontiere. Dona qui ww Vai su Facebook

