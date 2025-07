Gaza Netanyahu richiama i negoziatori dai colloqui in Qatar

Benjamin Netanyahu ha richiamato in Israele la sua squadra di negoziatori impegnata in Qatar nei negoziati con Hamas. A riferirlo sono stati sia i media israeliani sia l’ufficio del premier. Fonti ufficiali hanno affermato: «Apprezziamo gli sforzi dei mediatori Qatar ed Egitto e dell’inviato speciale Witkoff per portare una svolta nei colloqui». Secondo quanto riferito da Reuters, che ha citato una fonte di Hamas, la decisione è stata presa dopo che il gruppo islamista palestinese ha aggiunto una clausola che impedirebbe a Israele di riprendere la guerra anche senza un accordo entro la fine della tregua di 60 giorni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, Netanyahu richiama i negoziatori dai colloqui in Qatar

