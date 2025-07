Gaza negoziati saltati tra Hamas Israele Macron annuncia | Parigi riconoscerà la Palestina

L'annuncio dello stop ai negoziati √® arrivato direttamente dall'inviato speciale statunitense Steve Witkoff che ha parlato senza mezzi termini di un fallimento dei colloqui di Gaza per colpa di Hamas e di una posizione "egoistica" del gruppo palestinese. Intanto il Presidente francese¬†Macron ha annunciato che la Francia riconoscer√† formalmente lo Stato di Palestina all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

