Gaza la denuncia di Oxfam | 420mila pallet di aiuti fermi fuori dalla Striscia per il blocco di Israele

“ Gaza è sull’orlo della catastrofe sanitaria, mentre aiuti salva vita per milioni di dollari sono fermi nei magazzini a causa del blocco imposto da Israele, che ne impedisce l’ingresso e la distribuzione”. Lo denuncia Oxfam, di fronte a una situazione umanitaria che giorno dopo giorno sta precipitando, per l’assenza di cibo e di acqua potabile. Dal 2 marzo Israele ha imposto un blocco quasi totale su Gaza, interrompendo sostanzialmente l’ingresso di gran parte degli aiuti. Tonnellate di merci che sono ferme fuori dalla Striscia. “La conseguenza è che le scorte di beni essenziali dentro Gaza sono esaurite – denuncia l’organizzazione – mentre 420mila pallet di aiuti rimangono ammassati nei magazzini di tutta la regione, in attesa di essere distribuiti alla popolazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

