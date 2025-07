Gaza israeliani protestano a Tel Aviv contro la carestia | Si muore di fame

Attivisti israeliani hanno manifestato a Tel Aviv, davanti all’ambasciata Usa, per chiedere a Washington di fare pressioni sul governo di Israele affinché smetta di “affamare” la popolazione a Gaza. I manifestanti hanno organizzato un sit-in durante il quale hanno fatto rumore battendo cucchiai su pentole e padelle. Solo ieri oltre 100 organizzazioni umanitarie e per i diritti umani hanno lanciato un’appello per denunciare la carestia che sta colpendo gravemente i palestinesi nella Striscia. “Siamo venuti perché vogliamo fare pressione sul governo americano affinché faccia pressione sul governo israeliano per fermare la fame a Gaza e il genocidio di Gaza”, ha detto Elik Harpaz, un attivista. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, israeliani protestano a Tel Aviv contro la carestia: "Si muore di fame"

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Il 14 maggio la difesa civile palestinese ha affermato che almeno 29 persone sono morte negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, dopo che Israele ha annunciato un rafforzamento della sua offensiva.

L’accusa di oltre 100 ong: “A Gaza è carestia di massa” Attivisti israeliani in piazza a Tel Aviv contro il governo per l’uso della fame come arma di guerra La condanna del segretario generale dell’Onu Guterres @oss_romano Vai su X

#TG20000 - Assalto terrestre delle forze israeliane nel centro della Striscia. La Caritas denuncia il rischio carestia per la popolazione. Il cardinale Pizzaballa: ingiustificabili le azioni di Tel Aviv a Gaza. #21luglio #TV2000 #Israele #Hamas #CARITAS #Pizzabal Vai su Facebook

A Gaza la carestia uccide i bambini, mentre a Tel Aviv si protesta contro il blocco del cibo - Nell’ospedale Nasser di Khan Younis, i letti sono occupati da corpi esili, quasi evanescenti, quelli di bambini che non hanno la forza né di parlare né di piangere. Riporta informazione.it