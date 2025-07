Gaza Hamas | presentata risposta a proposta Israele su tregua

Hamas ha confermato di aver presentato la sua risposta alla proposta israeliana di un cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza, con i negoziatori di entrambe le parti che hanno tenuto colloqui indiretti con i mediatori in Qatar. "Hamas ha appena presentato ai mediatori la sua risposta e quella delle fazioni palestinesi alla proposta di cessate il fuoco", ha dichiarato il movimento islamista in un comunicato pubblicato su Telegram. La risposta include proposte di emendamenti alle clausole sull'ingresso degli aiuti umanitari, mappe delle aree da cui l'esercito israeliano si dovrebbe ritirare e garanzie sulla fine definitiva della guerra, secondo una fonte palestinese vicina ai colloqui in corso a Doha. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

