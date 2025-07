Gaza falliti i colloqui in Qatar Witkoff accusa Hamas Macron | La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina

La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York a settembre, ha annunciato Macron sui social media. «Fedele al suo impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. Farò l’annuncio formale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il prossimo settembre», ha scritto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gaza, falliti i colloqui in Qatar. Witkoff accusa Hamas. Macron: "La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina"

