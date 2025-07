Gatti rinnova con la Juventus fino al 2030 Mbangula al Werder Brema scambio con il Porto Alberto Costa-Joao Mario

Settimana molto movimentata in casa bianconera sul fronte mercato, con particolare attenzione alle cessioni, necessarie per finanziare altri colpi in entrate. E’ stata definita la cessione di Samuel Mbangula al Werder Brema, e lo scambio con il Porto tra Alberto Costa e Joao Mario. Chi rimarrà sicuramente a Torino a lungo è Federico Gatti che rinnova con la Juventus fino al 2030. GATTI RINNOVA CON LA JUVENTUS: CONTRATTO FINO AL 2030 Una delle colonne della difesa bianconera ha deciso di prolungare la sua permanenza a Torino. Federico Gatto ha, infatti, rinnovato il contratto fino al 2030 con un ingaggio da 3,1 milioni a stagione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Gatti rinnova con la Juventus fino al 2030. Mbangula al Werder Brema, scambio con il Porto Alberto Costa-Joao Mario

