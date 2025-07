Garlasco scoppia la lite in diretta a Zona Bianca | Brindisi costretto ad intervenire

La puntata di Zona Bianca trasmessa in prima serata su Rete 4 il 23 luglio 2025 ha riportato all’attenzione il caso Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi per il quale Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva. Negli ultimi mesi, il caso è tornato al centro della cronaca grazie a nuovi spunti investigativi. A guidare la trasmissione, Giuseppe Brindisi, che ha ospitato in studio numerosi esperti e legali delle parti coinvolte, tra cui Antonio De Rensis per Stasi e Angela Taccia per Andrea Sempio. L’atmosfera si è presentata immediatamente tesa: è scoppiata la lite in diretta e ad un certo punto il conduttore è stato costretto ad intervenire. 🔗 Leggi su Tvzap.it

