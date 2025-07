Garlasco resa dei conti tra Bocellari e Garofano su garze Dna contaminazioni Lui non c’era Legga la relazione del Ris

Garlasco (Pavia) – Limitarsi ai dati obiettivi e attendere le conclusioni dei periti. Su questo sono tutti d’accordo, avvocati e consulenti delle diverse parti, che però rilasciano dichiarazioni contrastanti, anche alzando i toni, per l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007, riaperta dalla Procura di Pavia nei confronti dell’indagato Andrea Sempio. Dopo l’udienza dell’incidente probatorio di mercoledì, l’avvocata Giada Bocellari, che col collega Antonio De Rensis difende Alberto Stasi, condannato in via definitiva per lo stesso omicidio, rispondendo a domande sul Dna di Ignoto 3 emerso dal tampone orale della vittima, si è chiesta “come certi consulenti sappiano che la garza non era sterile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, resa dei conti tra Bocellari e Garofano su garze, Dna, contaminazioni. “Lui non c’era”. “Legga la relazione del Ris”

In questa notizia si parla di: garlasco - bocellari - resa - conti

Garlasco, nella villetta dei Poggi altre due persone oltre a Stasi? L'ipotesi dell'avvocata Giada Bocellari - L’avvocata Giada Bocellari, storica difensora di Alberto Stasi, ipotizza due presenze sulla scena del delitto di Garlasco nella casa dei Poggi

Delitto Garlasco, Bocellari (legale Stasi): “E’ appena cominciato, vediamo se le analisi…” - La prima giornata per riesaminare tutti i reperti si è conclusa, le parti si rivedranno ma per gli esiti bisognerà attendere “Troppe bufale ci sono in giro…” Una giornata tanto attesa a Garlasco, ma dove non doveva succedere nulla o quanto meno non era certo oggi che si poteva sapere se emergeva qualcosa di nuovo.

Garlasco, consulente Sempio Garofano: “Reperti del 2007 in buone condizioni", avvocato Stasi Bocellari: "Andrea si oppone ad analisi spazzatura” - VIDEO - L'ex Ris dei carabinieri Garofano ha dichiarato che l'opposizione di Sempio è "solo per verificare che per la spazzatura ci sia stato un sequestro formale" È entrato nel vivo il secondo giorno del maxi-incidente probatorio sul delitto di Garlasco, e le dichiarazioni rilasciate all’esterno del

Garlasco, resa dei conti tra Giada Bocellari e il generale Garofano su garze, Dna e contaminazioni.

Garlasco, resa dei conti tra Bocellari e Garofano su garze, Dna, contaminazioni. “Lui non c’era”. “Legga la relazione del Ris” - Delitto di Chiara Poggi, scontro tra l’avvocata di Alberto Stasi e il consulente di Andrea Sempio (già generale dei carabinieri all’epoca delle prime indagini). Riporta ilgiorno.it

Delitto di Garlasco/ Bocellari: dal dispenser, alle scarpe senza sangue ... - Poi precisa: “L’assassino indossa scarpe Frau 42 ma Stasi non le ha quindi la procura risente tutti gli amici di Stasi e chiede loro di ... Come scrive ilsussidiario.net