Pavia, 24 luglio 2025 – Scontri incrociati. Tra la difesa del condannato e quella dell’indagato. E tra i legali della parte offesa e la Procura. Per due questioni al di fuori dell’udienza dell’ incidente probatorio di ieri. Nella sempre piĂą accesa indagine sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007, anche i toni si stanno alzando. Trenta nomi per “Ignoto tre” dal Dna su Chiara Poggi: via alle comparazioni, la Procura di Pavia stringe il cerchio “Non può passare il concetto che era tutto contaminato, perchĂ© allora deve essere revisionata la sentenza e Stasi deve uscire subito, perchĂ© è in carcere sulla base di asserite prove scientifiche”: l’avvocata Giada Bocellari, che col collega Antonio De Rensis difende Alberto Stasi, condannato in via definitiva (ora in semilibertĂ ) per lo stesso omicidio per cui è indagato (in concorso) Andrea Sempio, lo ha detto per la contaminazione che i consulenti dell’indagato e della famiglia Poggi danno quasi per certa per il profilo Y dell’Ignoto3 trovato sulla garza del tampone orale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, la difesa di Stasi: “Se i campioni sono contaminati, allora il processo è da rifare”