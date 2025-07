Galà Stravagante l' evento per super ricchi nella Villa in Toscana di Andrea Bocelli Il concerto di Will Smith il costo dei biglietti e il menù

Un'alchimia tra lusso e cultura. Uno degli appuntamenti più glamour e attesi dell'estate in Toscana. Domani, venerdì 25 luglio, si terrà il galà. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Galà Stravagante, l'evento per super ricchi nella Villa in Toscana di Andrea Bocelli. Il concerto di Will Smith, il costo dei biglietti e il menù

In questa notizia si parla di: toscana - galà - stravagante - evento

Gran Galà Elisa Barzagli: omaggio emozionante al nuoto artistico in Toscana - Oltre settanta sincronette provenienti da tutta la Toscana (e non solo) si sono esibite due giorni fa nella vasca della Colzi – Martini di via Roma.

Un'alchimia tra lusso e cultura. Uno degli appuntamenti più glamour e attesi dell'estate in Toscana. Domani, venerdì 25 luglio, si terrà il galà “Stravagante” del Big Art Festival – format internazionale ed esclusivo pensato per il pubblico upper class – nella sple Vai su Facebook

Galà Stravagante, l'evento per super ricchi nella Villa in Toscana di Andrea Bocelli. Il concerto di Will Smit; Will Smith a Marina di Massa, si esibirà a casa Bocelli durante il gran galà ‘Stravagante’:…; Massa, a Villa Alpebella arriva Will Smith: il gran galà a casa Bocelli tra musica, lusso e prezzi da capogiro.