Gabriella Greison è una fisica e divulgatrice italiana che nei giorni scorsi ha dimostrato qualcosa che, purtroppo, non ha a che fare con la fisica ma con la sociologia: il sessismo legato alla scienza. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Gabriella Greison insultata per la scollatura: “Vi turba che una donna col seno spieghi la fisica quantistica”

Intervista a Gabriella Greison: “Offesa sui social per aver spiegato la fisica col vestito scollato” - La divulgatrice e attrice: “Per qualcuno una donna che parla di meccanica quantistica deve per forza assomigliare a un uomo”

“Quello che vi ha turbato è che una donna possa salire sul palco, spiegare la funzione d’onda e Schrödinger, e intanto avere le tette”: la fisica Gabriella Greison risponde agli haters - Gabriella Greison è una scrittrice, una conduttrice e un’attrice e racconta, o forse dovremmo dire divulga, la fisica quantistica.

La divulgatrice di scienza era stata invitata come madrina al teatro di Taormina per una cerimonia di laurea. “E’ forse vietato parlare di fisica con i tacchi e il rossetto?” Vai su Facebook

